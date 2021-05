Dia da Europa assinalado este domingo no Parlamento Europeu

© Pixabay

O dia da Europa é assinalado este domingo no Parlamento Europeu, com a cerimónia oficial de lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa. A conferência estava prevista para maio de 2020, mas foi adiada devido à pandemia, e também por causa de diferenças em torno do modelo de governação deste fórum.

Quando foi anunciada em março, o primeiro-ministro português defendeu que o lançamento desta conferência é "uma mensagem de confiança e de esperança" num momento de "incerteza, angústia e medo".

Depois da cimeira de sábado no Porto, António Costa e Emmanuel Macron juntam-se este domingo aos líderes das instituições europeias em Estrasburgo e Pedro Valente da Silva, chefe da representação do Parlamento Europeu em Portugal, fala de um momento simbólico.

Em Estrasburgo, a cerimónia vai ser em formato híbrido, e vai arrancar com um discurso de boas-vindas do Presidente francês, seguido de intervenções de António Costa, Ursula Von der Leyen e David Sassoli, por entre breves momentos musicais.

Em Portugal, a celebração do dia da Europa é sobretudo lúdica, com um lançamento de um novo site e com sessões de cinema, poesia e música.