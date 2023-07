Dia P, de Pedro Nuno. Antigo ministro regressa com ambições intactas

Ao fim de seis meses fora da atividade política regular, depois da saída do Governo, Pedro Nuno Santos regressa esta terça-feira, como deputado, à Assembleia da República, local por onde passou nas últimas semanas, por duas vezes, para ser ouvido sobre a polémica indemnização a Alexandra Reis que ditou a sua demissão.

É um dos regressos mais aguardados dos últimos tempos da política portuguesa, como nota um parlamentar socialista à TSF, que esclarece que o agora deputado mantém "intactas" as suas aspirações políticas: suceder a António Costa na liderança do PS. Apesar da polémica com a localização do novo aeroporto de Lisboa, que deixou Pedro Nuno Santos fragilizado, e da indemnização a Alexandra Reis que levou à demissão de ministro da Habitação e das Infraestruturas, o socialista já começou o processo "de reabilitação" da imagem.

"Depois da reabilitação da imagem que fez na comissão parlamentar de inquérito, mal seria se não tivesse as mesmas ambições políticas", acrescenta o mesmo deputado à TSF.

Antes da pausa em agosto, que marca o fim da sessão legislativa, existem poucos plenários (o último a 20 de julho), pelo que, nos primeiros tempos, os socialistas acreditam que a presença de Pedro Nuno Santos "será relativamente discreta".

Até porque, acrescenta o deputado, "o melhor que uma pessoa que quer suceder a António Costa pode fazer, neste momento, é estar quietinha e caladinha". A postura será "de lealdade" para "não ser acusado de fragilizar o Governo do seu próprio partido".

"Ele será tão interventivo quanto quiser. Sempre que quiser falar, terá essa oportunidade. Se não quiser, é algo absolutamente normal" - isto, recordando que no último congresso socialista, em 2021, Pedro Nuno Santos não falou aos congressistas e nem por isso deixou de ser um dos protagonistas.

Nova vida de Pedro Nuno fora das áreas que tutelou

À espera de Pedro Nuno Santos está uma das 120 cadeiras da sala que é o palco das sessões plenárias e onde o antigo ministro se vai sentar já na tarde desta terça-feira, às 14h00, para um debate de urgência sobre a preparação da Jornada Mundial da Juventude.

Quanto às comissões que Pedro Nuno Santos vai integrar, fonte do grupo parlamentar confirma à TSF que "não deve ser indicado para nenhuma das pastas que tutelou no passado", ou seja: ficará fora da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. A reorganização será feita em setembro, no arranque da nova sessão legislativa.

Um socialista próximo de Pedro Nuno Santos antevê que o antigo ministro possa integrar a comissão de Orçamento e Finanças, onde já esteve no passado. Será o local ideal para enfrentar Fernando Medina, outro dos possíveis candidatos à sucessão de António Costa.

A distribuição de deputados pelas comissões vai envolver vários socialistas e não apenas Pedro Nuno Santos. Desde janeiro, a bancada socialista teve várias saídas, como Hugo Pires ou Francisco Rocha, e não existiu uma reorganização pelas diferentes comissões.

O político "qualificado" que vai "fortalecer" o grupo parlamentar

O líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, já antecipou um regresso pacífico de Pedro Nuno Santos à vida política, desde logo, "fortalecendo" o grupo parlamentar da maioria absoluta. À TSF, no final das jornadas parlamentares, foi perentório.

"O grupo parlamentar fica sempre mais forte quando acolhe um quadro do partido qualificado, com experiência política e governativa. Sempre vimos estas oportunidades como oportunidades de reforço da ação política do grupo parlamentar", disse Brilhante Dias, na semana passada, em entrevista à TSF.

Admite, por outro lado, que o PS pode confrontar-se com "problemas" caso "as opiniões diferentes impliquem estratégias políticas claramente diferentes", mas está convicto que "não é o caso" de Pedro Nuno Santos: "Nunca acreditei que o PS fosse mais forte por ser monotemático e com mono-opinião".