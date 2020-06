Diabéticos e hipertensos vão ter regime de proteção contra Covid-19. PS foi o único a votar contra

Assembleia da República © Manuel de Almeida/Lusa

O Parlamento vai incluir os diabéticos e os hipertensos nas medidas de apoio e proteção criadas devido à pandemia de Covid-19. A proposta foi aprovada na comissão de saúde, esta quarta-feira, com o voto contra do PS e os votos a favor dos restantes partidos políticos.

As propostas apresentadas pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP pediam a alteração do decreto do Governo que deixava estes doentes crónicos de fora do regime especial de proteção contra Covid-19, respondendo ao apelo feito pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP).

Inicialmente, o decreto-lei que alterou as medidas excecionais e temporárias por causa da pandemia previa que os diabéticos e os hipertensos, tal como outros doentes crónicos ou pessoas imunodeprimidas, pudessem justificar a falta ao trabalho mediante declaração médica, se não tivessem condições para "desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de outras formas de prestação da atividade".

Mas a 5 de maio, quatro dias depois da publicação do decreto, foi feita uma retificação ao diploma, passando a excluir os diabéticos e hipertensos do regime excecional de proteção.

A nova pandemia de coronavírus já matou 473.475 pessoas e infetou mais de 9,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP.

Portugal é o 26.º país do mundo com mais óbitos e o 34.º em número de infeções.

Notícia atualizada às 12h25