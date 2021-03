Diferenças do PSD nacional com as estruturas locais são pontuais

© Tony Dias/Global Imagens

Por Nuno Domingues 23 Março, 2021 • 21:30

O vice presidente do PSD Salvador Malheiro reforçou na TSF, a ideia do atraso do PS na escolha dos candidatos autárquicos.

Entrevistado na Tarde TSF, o também autarca de Ovar lembrou que "o PS, nem metade dos candidatos tem resolvidos".

As declarações de Salvador Malheiro surgem depois de Rui Rio ter anunciado mais 50 candidatos, entre os quais, as confirmações de Vladimiro Feliz, no Porto, Ricardo Baptista Leite, em Sintra, e António Oliveira, em Gaia.

Salvador Malheiro sublinhou que o PSD tem escolhido protagonistas que podem ou não pertencer ao PSD, mas que garantem candidaturas fortes, nos contextos locais.

Nesta altura, o PSD tem 202 nomes anunciados, e faltam ainda 76, que serão anunciados até ao final do mês.

De fora, ficam os candidatos nas ilhas, que não dependem do PSD nacional.

Salvador Malheiro disse, na TSF, que os casos de divergência entre a direção nacional do partido, e as estruturas locais, sejam distritais ou concelhias, "são pontuais".

Além disso, o dirigente nacional do PSD afastou o cenário de essas divergências virem a resultar em candidatura contra o PSD.

"Não será por problemas pessoais que essas pessoas vão deixar de acreditar nos ideais que foram transmitidos por Francisco Sá Carneiro", afirmou Salvador Malheiro.

Questionado sobre a ausência de Pedro Santana Lopes, entre os candidatos, Salvador Malheiro, diz que é uma caso encerrado, porque não se conjugaram as vontades das concelhias e do próprio, mas que isso não põe em causa o legado de Pedro Santana Lopes, no PSD.

O autarca diz que é suspeito para elogiar Vladimiro Feliz, o candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto, porque tal como Malheiro, é engenheiro, e até fez o mesmo curso.

Sobre a recandidatura em Ovar, Salvador Malheiro, diz que ainda não chegou o tempo de anunciar, porque ainda há muito trabalho para fazer.

Mas vai acontecer "porque tenho cada vez mais vontade", terminou Salvador Malheiro.