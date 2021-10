Direção do PSD propõe eleições diretas a 4 de dezembro

© Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

A direção do PSD propôs esta quarta-feira que as eleições diretas para escolher o presidente do partido se realizem a 4 de dezembro, com eventual segunda volta no dia 11 do mesmo mês, apurou a TSF.

O Congresso deve decorrer entre 14 e 16 de janeiro, segundo a mesma proposta. As datas constam da convocatória enviada pela Comissão Permanente aos conselheiros nacionais e serão votadas no Conselho Nacional do PSD, que se reúne na quinta-feira em Lisboa.

As candidaturas à liderança do partido têm de ser entregues até 22 de novembro.