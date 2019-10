© Miguel A. Lopes/Lusa

Por TSF 09 Outubro, 2019 • 07:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Costa já foi indigitado primeiro-ministro, mas ainda não conseguiu o tão desejado acordo de legislatura. O Presidente da República nomeou o secretário-geral do Partido Socialista, como líder do XXII Governo Constitucional, mas o Executivo ainda não se definiu entre as várias possibilidades à esquerda.

Pub Pub

Nas bancadas da direita, a noite eleitoral fez a primeira vítima: Assunção Cristas. Mas a desunião social-democrata pode pôr em risco a liderança de Rio.