Dirigente de "Os Verdes" diz que concorrentes do PAN "não são carne nem peixe"

© Lusa

Por Lusa 04 Outubro, 2019 • 00:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O dirigente de "Os Verdes" (PEV) José Luís Ferreira acusou hoje o PAN de não ser "de esquerda nem de direita", nem "carne nem peixe", em resposta a declarações do porta-voz e deputado único daquele partido, André Silva.

Pub Pub

O deputado do PEV respondia a questões dos jornalistas à margem de um comício da CDU, que junta comunistas e ecologistas, na Marinha Grande.

Pub Pub

"É natural, e não estranhamos, que partidos que não são de esquerda nem de direita, não são carne nem peixe, que tenham alguma dificuldade em distinguir a ficção da realidade, porque esse cinzentismo é que leva a que haja confusão. O PEV tem provas dadas ao longo dos anos. Não acordámos agora para os problemas ambientais, alterações climáticas e bem-estar animal", afirmou.

José Luís Ferreira não se conteve nas críticas ao PAN 00:00 00:00

O porta-voz do PAN, André Silva, defendera hoje, em Almada, que o PEV "é um projeto que perdeu a sua validade" e uma "ficção política", que tem como "patrão" o PCP, igualmente em resposta a uma intervenção num comício em Setúbal de José Luís Ferreira, na qual o parlamentar ecologista disse que era possível defender o ambiente e os animais "sem `PANpulismos´" e sem "fundamentalismos, proibicionismos e penalismos".

"Não temos nada a esconder, com toda a transparência. Somos um partido de esquerda. Consideramos que o equilíbrio ambiental só é possível com justiça social até porque a defesa do ambiente não se compadece com modelos económicos que assentam na ideia do crescimento infinito como se infinito fosse o planeta e os seus recursos. Nós não temos patrões nem sobre nós recaem quaisquer suspeitas de envolvimento com pessoas ou organizações que agem de cara tapada, com métodos questionáveis do ponto de vista legal, do estado de direito democrático e até penal. Temos toda a transparência", continuou, referindo-se à polémica de alegadas ligações entre membros do PAN e o grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA).

José Luís Ferreira foi ainda questionado sobre o facto de os últimos anos, com a posição conjunta com o PS a viabilizar também o Governo, à semelhança de PCP e BE, assim como a emergência das questões climáticas não poderiam ter impulsionado uma autonomização do seu partido face aos comunistas.

"?Os Verdes' não têm de se autonomizar do PCP porque são autónomos. Temos uma coligação onde, em cada ato eleitoral, as direções dos dois partidos decidem ou não formular uma coligação. Isso já vem do Durão Barroso e do José Sócrates [acusações de satelização]. Enquanto a direção do PEV decidir a forma de participação não são terceiros que vêm sugerir e dar palpites", concluiu.