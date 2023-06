Dirigente distrital do Chega detido por posse ilegal de arma e munições

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens (arquivo)

O vice-presidente da distrital do Porto do Chega, Nuno Pontes, foi esta terça-feira detido em flagrante delito por posse ilegal de arma e de munições, avança a CNN Portugal.

Nuno Pontes é suspeito dos crimes de injúria agravada, ameaça agravada e atentado à liberdade de imprensa e foi alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ).

Também esta terça-feira, Luc Mombito, membro do Conselho Nacional do partido, foi esta manhã alvo de buscas, constituído arguido e interrogado pela PJ no âmbito dos mesmos crimes.

A investigação está entregue à Unidade de Contraterrorismo da PJ e nasce da reportagem da SIC "A Grande Ilusão", sobre o partido.