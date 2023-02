Discurso de Lula no 25 de Abril? Santos Silva só tomará decisão "depois" da conferência de líderes

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva © António Pedro Santos/Lusa

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, garante que só conversou com João Gomes Cravinho, depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros ter dado como certa a participação do Presidente brasileiro na sessão solene comemorativa do 25 de Abril.

"As ordens do dia são fixadas pelo Presidente da Assembleia da República depois de ouvida a conferência de líderes e o mesmo se aplica à sessão solene do 25 de Abril. Na altura própria ouvirei a conferência de líderes e decidirei. Não há nenhuma decisão. A decisão será tomada pelo Presidente da Assembleia da República e só a tomará depois de ouvida a conferência", explicou, em declarações à TSF, adiantando que, "como é uma sessão solene do 25 de Abril", deverá "articular com o Presidente da República, que participa na sessão".

"Como no mesmo dia há um chefe de Estado estrangeiro que está em visita de Estado a Portugal, à luz do nosso protocolo - e bem - deve ser recebido também na Assembleia da República. Articularei pela via diplomática, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que seja necessário. Irei à conferência de líderes e ouvirei a conferência de líderes e como acontece em 99,9% dos casos nós chegaremos a consenso", assegura.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, vai discursar na Assembleia da República de Portugal nas comemorações do 25 de Abril, anunciou na quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros português, em Brasília.

"É a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro faz um discurso nessa data", afirmou João Gomes Cravinho, em conferência de imprensa, em Brasília, no Palácio Itamaraty, ao lado do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.

A notícia que chegou do outro lado do Atlântico não caiu bem na Assembleia da República, com o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PSD a criticarem o anúncio de Gomes Cravinho, que esclareceu que a Assembleia da República "é soberana nas decisões que toma".

"Quero esclarecer que a Assembleia da República é soberana nas decisões que toma", disse, numa declaração enviada à Lusa, o chefe da diplomacia portuguesa, que esteve na quinta-feira em Brasília para preparar, com o seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira, a próxima cimeira bilateral, prevista para de 22 a 25 de abril.

"A visita de Estado [a Portugal] do Presidente Lula da Silva ocorrerá entre os dias 22 e 25 de abril. Normalmente uma visita de Estado tem sempre uma componente envolvendo a Assembleia da República, uma visita à Assembleia da República, por toda a carga institucional que isso representa", comentou João Gomes Cravinho.