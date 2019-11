Por Catarina Maldonado Vasconcelos 20 Novembro, 2019 • 16:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

David Justino aconselha Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz a refletirem sobre as propostas que apresentaram ao candidatar-se à liderança do PSD. No programa "Almoços Grátis", da TSF, o vice-presidente do PSD afirmou que as ideias mostram "delírio" e põem em causa a credibilidade do partido.

Pub Pub

O social-democrata diz ter feito uma "análise de conteúdo" aos discursos destes dois candidatos à liderança do Partido Social Democrata, e refere que as palavras de ambos lhe suscitaram, "até pelo tom e objetivos anunciados", uma reflexão entre ambição e delírio.

Pub Pub

Ouça a reflexão de David Justino sobre os discursos dos dois candidatos 00:00 00:00

Para David Justino, a ambição é um bom princípio e gera esperança. Já o delírio cria ilusão. O vice-presidente dos sociais-democratas apelida de "cósmicas quase" estas declarações e intenções, das quais questiona a credibilidade. Aproveita ainda para deixar um conselho ao partido: que olhem para o último congresso do CDS-PP e para que vejam "como o delírio foi premiado nas últimas eleições".

David Justino insta os militantes laranjas para pensarem "se é bom para o PSD entrar neste autêntico leilão de propostas, em que se tem dificuldade em ver qual delas a menos realizável".