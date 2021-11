Dissolução do Parlamento? Rangel critica "tentativas de condicionamento" e reitera confiança em Marcelo

O eurodeputado e candidato à liderança do PSD Paulo Rangel © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Cátia Carmo 03 Novembro, 2021 • 17:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Paulo Rangel diz estar "totalmente sereno" com a possibilidade de dissolução do Parlamento por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Reitera a confiança na decisão do Presidente e critica as "tentativas de condicionamento" de Rui Rio, com quem disputa as eleições internas no PSD.

"Não falei com o Presidente da República a não ser o encontro de cortesia que todos conheceram para falar dos motivos da minha candidatura. Estou totalmente sereno. A marcação das eleições e a própria decisão de dissolução é competência exclusiva do Presidente. As tentativas de condicionamento anterior, ainda por cima feitas em modos inéditos, são invulgares. Não me recordo de nenhum caso parecido em Portugal, são absolutamente censuráveis. Os portugueses conhecem bem o Presidente da República e sabem que podem confiar nele. Respeitarei e cá estarei como candidato para trabalhar com ela. Estou naturalmente expectante porque é uma decisão importante para o país", explicou Paulo Rangel.

Sobre as eleições internas no PSD, o candidato à liderança do partido lembra que estão marcadas e garante que vão acontecer.

"Foram abertas pelo presidente do partido a 28 de setembro, o conselho nacional aprovou a data proposta pelo presidente do partido e, dois dias antes, disse que preferia uma e votámos naquela que ele queria. Portanto, até ao momento vão haver eleições internas no PSD e não tenho dúvidas de que esse é o caminho normal. Seria estranhíssimo que não houvesse eleições internas no PSD, não há que ter medo", acrescentou o candidato à liderança do partido social-democrata.