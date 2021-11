Divisão no Bloco de Esquerda a propósito das listas para o Parlamento

© Manuel de Almeida/Lusa

Os críticos da direção de Catarina Martins no Bloco de Esquerda abandonaram este domingo a reunião da mesa nacional onde se aprovam as listas do partido à Assembleia da República, assinalando que recusam participar numa proposta que dizem estar "viciada de ilegalidade" e exigindo a retirada da lista B por Santarém.

Na origem do abandono das moções E e N está o facto de a direção pretender recandidatar Fabíola Cardoso, em vez de aceitar a lista sufragada pelos militantes bloquistas de Santarém, onde as vozes críticas levam vantagem. A estrutura regional propunha o nome de Ana Sofia Ligeiro para encabeçar a lista e acusa agora a direção de "rasgar a democracia interna".

Numa nota enviada à TSF, a moção E acusa a direção de Catarina Martins de fazer "tábua rasa à decisão do órgão competente distrital".

"Votar numa proposta desta natureza é ser conivente com o incumprimento estatutário e é rasgar a democracia interna. Nenhuma candidatura pode ser agregadora e mobilizadora se parte do incumprimento da vontade expressa das e dos seus aderentes", lê-se no comunicado divulgado esta tarde.