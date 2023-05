Dois dias de trabalhos para "levar o país a sério", prestar e ajustar contas, debater o futuro e o estado do Bloco de Esquerda. Partido despede-se de Catarina Martins e elege Mariana Mortágua com muitas críticas ao "momento cavaquista" do PS e com a tensão causada pela postura bloquista em relação à guerra na Ucrânia.