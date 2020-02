Do "marxista Marcelo" à "fraca avaliação" a Jerónimo. As memórias de Domingos Lopes

Domingos Lopes © Arquivo Global Imagens

São 200 páginas onde as memórias se entrelaçam com a história do país e do Partido Comunista Português. Na primeira pessoa, o antigo dirigente comunista Domingos Lopes não nega a mágoa com que saiu do partido, recorda Álvaro Cunhal com quem trabalhou bem de perto e conta ainda uma conversa que teve, já depois do 25 de abril, com Marcelo Rebelo de Sousa, na qual o agora presidente se assumiu próximo do marxismo. "O problema era o leninismo", conta Domingos Lopes.

Começando pelos tempos de escola onde, numa aldeia da Póvoa de Varzim, começou a despertar para o mundo, Domingos Lopes nota que o acordar político aconteceu quando chegou para cursar Direito em Coimbra. Quando foi para lá, o pai tinha-lhe dito "nada de namoros nem de política", mas Domingos não resistiu e fez tudo ao contrário.

Questionado se nessa altura se "respirava melhor em Coimbra do que no resto do país", Domingos Lopes brinca: "talvez em Coimbra os pulmões fossem mais largos, mas o coronavírus estava lá".

​​​"Estava lá a polícia de choque, estava lá a PSP, estava lá o arame farpado, estavam lá os cavalos, como dizem os brasileiros, a capicua cavalo-selim-cavalo. Quem quisesse respirar livremente, a coisa estava preta em Coimbra naquela altura", nota.

E foi na cidade dos estudantes que, na crise académica, conheceu Zeca Afonso e mais tarde o levou à terra natal para tentar politizar operários, foi também em Coimbra que acabou por ser preso e levado para Caxias onde foi torturado. Na altura, foi preso por fazer reuniões.

Mais tarde, já em Lisboa, para onde foi depois de expulso de Coimbra, também teve aventuras com a polícia do Estado Novo, uma das quais que envolveu a digestão de papel, tal era o desespero de tentar fazer desaparecer os registos que tinha de uma reunião do Movimento Democrático Português. "Não conseguia comer porque quase vomitava e [na casa-de-banho] o autoclismo era fraquinho e os papelinhos ficavam a boiar", recorda, entre gargalhadas, em entrevista à TSF.

Recordando os tempos em que, já depois do 25 de abril, estava na linha da frente estudantil em Lisboa e fazia frente à tentativa de saneamentos do MRPP na Faculdade de Direito, Domingos Lopes conta no livro uma conversa com Marcelo Rebelo de Sousa.

À TSF, o antigo dirigente comunista nota que, à época, "os professores tinham consciência de que, sem nós [União dos Estudantes Comunistas], aquilo entrava em polvorosa [com o MRPP]". "Recordo dessa conversa ele dizer, a propósito do leninismo e do marxismo, que o que o distinguia da nossa lista era o leninismo, não era o marxismo, porque ele com o marxismo até estava de acordo. É este o homem que, para onde quer que vá, tem de levar não sei quantos microfones atrás, na altura convinha levar o marxismo", sublinha.

Domingos Lopes vai mais longe considerando que o atual modelo de presidência de Marcelo não é o mais apropriado. "Se ele for ler a Constituição de que ele é um expert, não é esse o papel do presidente da República, ele não nos ensinou aquilo", nota o ex-dirigente comunista crítico da "Presidência dos Afetos". "Esta é uma presidência completamente à la carte do professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa", acusa Domingos Lopes.

Dia-a-dia com Cunhal

"Ir trabalhar com Cunhal, não lhe chamo um sonho, mas foi passar do grau de uma equipa não profissional para uma altamente profissionalizada". Vincando elogios à capacidade política e humana de Álvaro Cunhal, Domingos Lopes nota que ir trabalhar enquanto secretário do então Ministro de Estado sem pasta nos governos provisórios foi algo que o marcou para a vida.

Ainda assim, com a devida distância, consegue reconhecer erros ao líder comunista. "Reconheço erros que são graves na orientação política que, na altura, todos partilhámos. Esta ideia de que a revolução portuguesa ou ia para a frente com a reforma agrária, sem monopólios, ou então era fascismo, isto hoje vê-se que não era assim. Este lastro depois toca no PS, se pensarmos que o PS tem os defeitos que tem, mas [dizer] que é igual à direita não faz grande sentido", considera o dissidente do PCP que diz ainda que o partido na altura subvalorizou o PS.

"Ainda hoje há um lastro no PCP muito difícil de sair desta equação de que o socialismo é aquele que existe na União Soviética, é o Sol da Terra, esta é orientação do partido da revolução democrática nacional, não havendo revolução democrática, não há liberdade e democracia em Portugal. Gerações de pessoas educadas nisto, para se verem livres deste lastro, tinham de romper com o partido porque ele não aceita que dentro dele se possa questionar estas questões, julgo que explica, de alguma forma, os erros de Álvaro Cunhal", afirma Domingos Lopes.

Da saída do partido aos resultados de hoje

Em 2009, Domingos Lopes deixou o PCP em discordância com o rumo que o partido levava já depois do movimento dos renovadores que reivindicava liberdade de opinião dentro do próprio partido.

Confessando que saiu magoado depois da "paixão" que teve pelo PCP, Domingos Lopes nota que "havia camaradas que achavam que as orientações do partido não eram corretas, havia um ou outro que pudesse estar organizado ou pudesse participar em reuniões do movimento dos renovadores, mas havia outros que não participavam e que achavam que o partido tinha de mudar, não a identidade, mas poder eleger livremente, poder propor os dirigentes que entendessem ou poder discutir a vaca sagrada: esta coisa de que o regime democrático podia ser construído sem a reforma agrária ou não colocar [o PS] na direita".

Sem mencionar Jerónimo de Sousa no livro, Domingos Lopes nota nestas memórias que "o PCP vem definhando" e que o caminho a seguir deve ser outro. Não chega a dizer que "o PCP ficou parado no tempo", mas sublinha que "o PCP tem muito que pedalar e não está a pedalar".

"Não posso dizer que o PCP ficou parado porque vejo que há ativistas do PCP que fazem um grande esforço para poder responder aos problemas", diz.

Reiterando que o partido devia reconhecer, por exemplo, que na Coreia do Norte se vive "uma tirania feudal dinástica", Domingos Lopes também considera que o partido precisa de se livrar da cassete. "Eu quase posso ditar o comunicado das próximas eleições", ironiza o ex-dirigente apontando que o caminho deve ser o de "trazer novos dados para dentro do partido".

"Fizeram sempre bom trabalho, fazem campanhas extraordinárias e depois o resultado é o que se vê. Naturalmente que não é fácil, longe de mim pensar que é fácil, dirigir um partido, sobretudo o PCP, e na verdade pode haver momentos mais difíceis do que outros, mas sempre, sempre, sempre sermos bons e os outros é que são maus? A direção tem sempre razão, o partido tem sempre razão e os militantes e os outros não têm razão?", questiona.

Considerando que o PCP fez o que tinha a fazer com o acordo da geringonça na legislatura passada, Domingos Lopes critica o facto de o partido não ter conseguido puxar os louros para si. "Onde está o problema? É no acordo ou na incapacidade de levar às populações a explicação acerca do porquê de ser necessária a geringonça e o que ela trouxe?", questiona o ex-dirigente para quem, "além da dificuldade, pode ter havido alguma incapacidade de explicar".

Para terminar, Domingos Lopes aponta a Jerónimo. Questionado pela análise à liderança do atual secretário-geral do partido, Domingos Lopes é taxativo: "muito fraca". "É o responsável número 1 da situação que o PCP vive porque ele é o secretário-geral e é ele quem tem a maior responsabilidade".

Já sobre se o atual líder está em fim de linha no partido, Domingos Lopes não comenta, como também não comenta se há margem nos quadros deste PCP para que o partido se reinvente. "Vejo isso com muita dificuldade, mas não é impossível".