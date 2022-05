Do parlamento açoriano a secretária de Estado da Igualdade e Migrações. Quem é Isabel Rodrigues

Isabel Rodrigues, a nova secretária de Estado da Igualdade e Migrações, enquanto era deputada na Assembleia da República © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

Isabel Maria Duarte de Almeida Rodrigues é a nova secretária de Estado da Igualdade e Migrações, substituindo Sara Abrantes Guerreiro que foi exonerada das funções esta segunda-feira.

Advogada de 56 anos, Isabel Rodrigues licenciou-se na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Pós-graduou-se em Proteção de Menores no Centro de Direito da Família da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e em Ciências Sociais, com especialização em Família, Envelhecimento e Políticas Sociais, pela Universidade dos Açores.

Foi eleita deputada na Assembleia da República, pela primeira vez, em 2019 pela lista do PS no círculo dos Açores. Nas últimas eleições legislativas, em janeiro deste ano, foi reeleita.

Isabel Rodrigues foi, até há bem pouco tempo, membro do conselho de fiscalização do sistema integrado de informação criminal, órgão que acompanha e fiscaliza a atividade do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna e os órgãos de polícia criminal na troca de dados e informações através do sistema integrado de informação criminal.

Antes de chegar à Assembleia da República, a nova secretária de Estado passou ainda pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e foi secretária Regional da Presidência para os Assuntos Parlamentares. Também nos Açores foi presidente do Comissariado Regional para a Infância.

No currículo de Isabel Rodrigues conta-se ainda o cargo de membro do conselho consultivo da AjudAjudar, uma associação para a promoção dos direitos das crianças.