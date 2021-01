"Do pouco se faz muito." Vitorino Silva deu sangue e incentiva portugueses a fazer o mesmo

Vitorino Silva deu sangue no Hospital de São João no Porto © Pedro Correia/Global Imagens

O candidato presidencial Vitorino Silva foi dar sangue ao Hospital de São João do Porto, e incentivou os portugueses a fazer o mesmo. Tino de Rans, como é conhecido, deu o exemplo, numa altura em que as dádivas de sangue sofrem uma redução.

A caminho de Belém, e antes do anunciado novo confinamento, Vitorino Silva lembrou que cada gota de sangue pode salvar uma vida. "Do pouco se faz muito, se todos nós dermos um pouquinho."

Em janeiro as dádivas de sangue diminuem, por causa das doenças respiratórias. E em ano de pandemia a tarefa é ainda mais complicada.

"Com a minha gota de sangue, se mais portugueses derem, há muitos caudais e tenho a certeza que chegamos ao mar. O mar significa chegar aos hospitais, porque eles precisam. Precisam que as pessoas não tenham medo", explica Vitorino Silva.

Com uma postura sempre descontraída, o candidato a Belém cumprimentou os profissionais do banco de sangue com uma cotovelada, cumprindo as normas de segurança. No hospital, todas as regras são seguidas à risca.

A diretora do serviço de imunoterapia e do banco de sangue do São João, Maria do Carmo Koch, garante que os dadores podem confiar no serviço.

"Podem vir ao banco de sangue com toda a segurança e confiança. Adotamos todos os procedimentos recomendados pelas autoridades de saúde, para que possam realizar a sua dádiva com segurança", afiança.

Maria do Carmo Koch destaca ainda a coragem do candidato presidencial. Esta iniciativa é louvável, representa uma coragem enorme, é um exemplo."

Por dia, cerca de 50 pessoas dão sangue no Hospital de São João, Vitorino Silva juntou-se aos dadores. Daqui a três meses, quem sabe no Palácio de Belém, pode voltar a repetir o processo.

O candidato presidencial continua na rua, pelo menos até quarta-feira. Depois, continuará a fazer campanha "na própria casa".