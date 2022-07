Dois meses depois, Marcelo volta a apelar ao "esforço" para "evitar ruturas" no SNS

© Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Dois meses depois do plano de contingência apresentado pelo Governo para fazer frente aos constrangimentos nos serviços de obstetrícia, Marcelo Rebelo de Sousa volta a pedir "um esforço para evitar ruturas" e proteger os portugueses.

No mesmo dia em que os 19 chefes de equipa do serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier se demitiram em bloco, em desacordo com o planeamento da escala do mês de agosto, Marcelo Rebelo de Sousa lembra as suas palavras, quando em junho pediu medidas para o período de verão.

"Eu sei que é difícil o reajustamento, há férias e as pessoas precisam das suas férias, e há ainda questões por resolver no Serviço Nacional de Saúde", admite.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que está à espera "do decreto de lei do Governo" sobre o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pedindo "que chegue rapidamente para promulgação do Presidente da República".

O chefe de Estado volta a sublinhar a necessidade de "um esforço" de todos, já que em causa "estão pessoas" e "não é justo que venham a sofrer". Marcelo acrescenta ainda que "ainda por cima, a pressão é desigual".

"É um esforço de todos: do Estado, do poder local, dos próprios profissionais, que já estão tão pressionados e cansados", sublinha.