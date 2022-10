Duarte Cordeiro diz que críticas do PSD ao gasoduto ibérico são "um absurdo"

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro © José Sena Goulão/Lusa

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, considera um absurdo as críticas do PSD a propósito da assinatura do acordo para a construção do gasoduto ibérico e devolveu todas as críticas.

"Vamos aproveitar o gasoduto no imediato para gás, vamos aproveitar para gases renováveis e depois vamos também aproveitar o gasoduto para hidrogénio. Não temos outras alternativas para aproveitar o hidrogénio, portanto aquela declaração do eurodeputado Paulo Rangel é um absurdo quando quer colocar uma dicotomia entre o gasoduto e Sines. Bem, o gasoduto valoriza Sines, valoriza a possibilidade de produzirmos gás renovável, aproveitarmos o gasoduto para a exportação ou até utilizarmos Sines para a exportação de hidrogénio por barco. O país tem de ter várias alternativas como os países desenvolvidos têm, isto é determinante", defendeu Duarte Cordeiro numa entrevista à SIC Notícias.

António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron decidiram na quinta-feira avançar com um "Corredor de Energia Verde", por mar, entre Barcelona e Marselha (BarMar) em detrimento de uma travessia pelos Pirenéus (MidCat).

O calendário, as fontes de financiamento e os custos relativos à execução do corredor verde BarMar serão debatidos num novo encontro a três em dezembro, em Alicante, Espanha.

De acordo com o texto do acordo, os ministros da Energia dos três países - que também estiveram presentes na reunião - irão começar imediatamente o trabalho preparatório para avançar com o BarMar e também sobre o reforço das interligações elétricas entre Espanha e França, "em ligação estreita com a Comissão Europeia".