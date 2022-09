"É a questão determinante." Administradores hospitalares pedem força política a Pizarro

Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares © Pedro Correia / Global Imagens

O presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, acredita que a força política do novo ministro da Saúde vai ser determinante para o sucesso governativo de Manuel Pizarro.

"Manuel Pizarro é um profissional do Serviço Nacional de Saúde já com uma carreira, um longo percurso. Portanto, como profissional no terreno, como médico, mas também como político, conhece bem o setor, os problemas e certamente as soluções. O que esperamos é que tenha força política para fazer valer essa estratégia, essa ideia de reforço e de reformulação do SNS dentro do Conselho de Ministros e que seja capaz de ter peso político para fazer valer essa visão dentro do Governo", começa por dizer à TSF.

Questionado sobre se Manuel Pizarro tem essa força política, Xavier Barreto é taxativo: "Eu espero que tenha, porque essa é a questão determinante."

Relativamente ao trabalho futuro do novo ministro da Saúde, Xavier Barreto pede que Manuel Pizarro não se esqueça das carreiras dos administradores hospitalares.

"A questão orçamental sempre foi importante. O subfinanciamento dos hospitais e do SNS foi sempre uma questão importante. Não é só subfinanciamento. Há questões de organização e de gestão que são importantes. Uma das mais importantes que nós esperamos que também seja prioritária para o novo ministro é a carreira de administração hospitalar, que está por rever há mais de 20 anos", pede o presidente da Associação de Administradores Hospitalares que considera que "essa é a forma de introduzir melhor gestão no Serviço Nacional de Saúde".

Contudo, Xavier Barreto não deixa cair a questão do subfinanciamento: "Também é importante, particularmente nos tempos que correm, com os níveis de inflação que temos e com o impacto que isso está a ter nos custos dos hospitais. Precisamos claramente de um ministro com peso político, com força para fazer essa visão dentro do Conselho de Ministros."