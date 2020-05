"É crucial pagar as dívidas em atraso." PSD critica desempenho do Governo

O novo coronavírus provocou uma crise económica em Portugal e no resto do mundo © Leonardo Negrão/Global Imagens

O Fórum TSF voltou a discutir, esta quarta-feira de manhã, os apoios às empresas por causa da pandemia. Os vários partidos criticaram o desempenho do Governo e Cristovão Norte, deputado do PSD, chegou mesmo a deixar uma exigência.

"É crucial pagar as dívidas em atraso. Dívidas do Governo às empresas e às famílias que estejam em atraso devem ser pagas da forma mais expedita possível para gerarem liquidez, salvaguardar emprego e assegurar a viabilidade das empresas", explicou à TSF Cristóvão Norte.

João Gonçalves Pereira, deputado do CDS, fala de medidas avulsas que castigam as empresas.

"É algo que está a penalizar muito as empresas e há até uma espécie de crise de confiança do próprio Estado quando vemos a Segurança Social falhar nos pagamentos, ou seja, há milhares de empresários que não receberam comparticipação do lay-off. O Governo falhou na primeira data, falhou na segunda e não há responsáveis, não se assumem essas mesmas responsabilidades", afirmou João Gonçalves Pereira.

Já José Soeiro, do Bloco de Esquerda, voltou a dizer que o Governo devia ter proibido os despedimentos.

"Houve pouco cuidado em exigir contrapartidas. Quando há apoios públicos às empresas é fundamental exigir às empresas que têm esses apoios que não despeçam e houve muitas empresas que primeiro descartaram os trabalhadores precários e depois foram pedir apoio para a proteção do emprego", disse o deputado do BE.

Por sua vez, Carlos Pereira, deputado do PS, lamentou a atitude da oposição e garante que tem sido feito tudo o que é possível.

"O PS tem feito aquilo que todos os portugueses estão a ver. Está a avaliar, caso a caso, a implementação das medidas, a sua execução e os seus impactos, por isso é que muitas delas têm vindo a ser notificadas para irem ao encontro das necessidades. Mas sempre houve o objetivo primordial de proteger a capacidade produtiva do país e salvar os empregos", acrescentou Carlos Pereira.