O ministro do Ambiente e da Ação Climática referiu-se ao momento político vivido em Portugal, durante a Entrevista TSF/JN. Matos Fernandes admitiu que o PCP e o Bloco de Esquerda devem ser castigados nas próximas eleições de janeiro.

Apesar de reconhecer que agora serão os portugueses a tomar a palavra - "Primeiro falará o povo, depois falará o primeiro-ministro, e depois falarei eu" -, nas eleições de 30 de janeiro, o ministro diz-se "fervilhante de vontades para poderem ser concretizadas", pelo que pede que o projeto do Executivo socialista possa ser continuado. "Tínhamos lançado a possibilidade de o próximo ano ser o ano da natureza. É absolutamente essencial que assim seja. Depois da pandemia, fica muito claro que discutir saúde humana de forma isolada é pobre. Temos de saber discutir saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, ou seja, restaurar ecossistemas e fomentar a biodiversidade."

Quanto aos antigos parceiros da geringonça, o governante argumenta que não tinham como desconhecer os efeitos do chumbo do OE 2022. "Quando o Bloco de Esquerda e o PCP chumbaram o Orçamento, sabiam quais eram as suas consequências, e não consigo dizer de outra forma, peço desculpa. É quase risível virem dizer 'apresentem outro Orçamento'. Sabiam perfeitamente que essa não era uma hipótese."

Por isso, sustenta Matos Fernandes, "é essencial que o Bloco de Esquerda e o PCP arquem com as consequências daquilo que foi o chumbo do Orçamento".

"Foram eles que o chumbaram, e eram eles que tinham a obrigação de o não chumbar - não vou dizer que tinham a obrigação de o aprovar -, essa obrigação claramente não estava à direita", acusa.