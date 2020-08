"E esta, hem?" Rui Rio reage ao apelo de António Costa aos partidos de esquerda

© Rodrigo Antunes/Lusa

Rui Rio cita Fernando Pessa para comentar a segunda parte da entrevista de António Costa ao Expresso. No Twitter, o líder do PSD soltou um "E esta, hem?" e criticou a declaração "apaixonada" do primeiro-ministro ao Bloco de Esquerda e PCP.

António Costa afirmou que o centro político se revê no PS e não no PSD. Rui Rio afirma, por isso, que o líder do Executivo não consegue viver sem os partidos de esquerda, "propondo um casamento em regime de comunhão geral".

A reação de Rui Rio surge depois de Catarina Martins ter respondido ao apelo de António Costa. A líder do Bloco de Esquerda considera que o "ultimato" do primeiro-ministro, a propósito da necessidade de um acordo à esquerda para que não haja uma crise política, "não resolve nada e não mobiliza ninguém".

"Não resolve nada e não mobiliza ninguém. Precisamos, isso sim, de respostas fortes à crise sanitária, social e económica. Desde logo, no OE2021. O Bloco concentra-se nas soluções para o país", remata.

Também o PCP já reagiu às declarações do primeiro-ministro, defendendo que "os problemas não se resolvem ameaçando com crises mas sim encontrando soluções para responder a questões inadiáveis que atingem a vida de milhares de pessoas e com opções que abram caminho a uma política desamarrada das imposições da União Europeia e dos compromissos com o grande capital".

Numa nota enviada à TSF, o partido sublinha que "mais do que palavras, o que decide são as opções, soluções e caminhos escolhidos para responder aos problemas nacionais".

Na nota lê-se ainda que "Não basta declarar que não se quer nada com o PSD, é preciso que não se façam as mesmas opções que este faria".