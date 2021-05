"É impossível viver assim." BE quer alargar benificiários dos apoios às rendas

Na foto: O edifício será propriedade do deputado Hugo Pires, que pretende despejar os inquilinos (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens) © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O Bloco de Esquerda (BE) quer alargar o regime extraordinário de apoio à manutenção de habitação e espaços comerciais durante a crise da Covid-19. A medida contou com o apoio da oposição, mas o PSD alerta para a burocracia que impede as famílias de aceder ao regime.

No plenário, na Assembleia da República, a deputada Maria Manuel Rola, do BE, deu o exemplo de uma mãe e uma filha que vivem numa casa com dois quartos, em Lisboa. "Imaginemos que a mãe ganha o salário médio de 1098 que se pratica na capital. O valor da renda representa 66 por cento do rendimento. É impossível viver assim", admite.

"Urge atuar com um regime de médio prazo que estabilize preços, que os aproxime aos rendimentos e que permita a manutenção dos espaços comerciais e habitacionais. É o que aqui vimos propor: um regime excecional de estabilização de três anos", aponta.

O partido propõe alargar o apoio das rendas a beneficiários de apoios sociais, assim como "prolongar as suspensões e apoios até final de de 2021 com início do pagamento dos valores em dívida em 2022, até 2025" e ainda "aliviar os valores em dívida para os espaços, tendo em conta o acréscimo da especulação imobiliária desde 2010".

O PSD, por outro lado, sublinha que a burocracia está a impedir que as famílias de receber os apoios. A deputada Márcia Passos pede mudanças no modelo implementado pelo Governo.

"Não podemos esquecer que os apoios criados em 2020 não responderam de forma eficaz às necessidade. Foram apresentados apenas 3076 pedidos de apoio às rendas, e apenas 748 foram aprovados e tiveram ajuda do Estado. Num momento de grandes dificuldades, porque é que não houve mais famílias a pedir ajuda? Além de alargar os apoios, é necessário repensar o modelo", sugere.

O projeto baixou à comissão por 30 dias, sem votação.