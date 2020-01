"É inadmissível". PS condena declarações de Ventura sobre Joacine

André Ventura, deputado do Chega, sugeriu que Joacine Katar Moreira, deputada do Livre, voltasse para "o seu país" © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Filipe Santa-Bárbara 29 Janeiro, 2020 • 12:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Xenófobas", "inadmissíveis", "demasiado graves". É desta forma que o PS classifica as palavras de André Ventura que, nas redes sociais, propôs a deportação da deputada do Livre, Joacine Katar Moreira.

Em declarações à margem das jornadas parlamentares do partido, Ana Catarina Mendes sublinha que o grupo parlamentar socialista "condena veementemente as afirmações proferidas contra um deputado", pelo o PS irá propor na Assembleia da República uma condenação formal ao deputado do Chega.

Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, afirmou que as palavras de André Ventura não passam sem uma condenação 00:00 00:00

A líder da bancada socialista nota que "o convite a voltar ao seu país de origem é inadmissível numa sociedade democrática, é inadmissível em Portugal". Seja no caso da deputada do Livre, seja no caso de qualquer cidadão.

"Para o PS, não passará sem uma condenação formal no seu espaço próprio que é o Parlamento", disse Ana Catarina Mendes.