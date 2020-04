"É o maior desafio para a vida e a saúde dos últimos cem anos"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © António Cotrim/Lusa

O programa da RTP Prós e Contras, apresentado por Fátima Campos Ferreira, abriu esta segunda-feira com uma mensagem do Presidente da República, que voltou a sublinhar que a pandemia do novo coronavírus é o maior desafio dos últimos anos.

"O desafio é como nenhum outro nos últimos quase 50 anos. É mais do que uma crise económica, financeira, social. É, ao mesmo tempo e antes disso, o maior desafio para a vida e a saúde dos últimos cem anos, em dimensão e sobretudo em concentração no tempo. Ele tem exigido unidade de todos, que não é unicidade, nem interrupção da democracia, é a convergência no essencial no combate à crise sanitária durante o presente surto", explicou Marcelo Rebelo de Sousa.

Mas, antes disso, não esqueceu as palavras que o antigo Presidente da República, Ramalho Eanes, proferiu em entrevista ao mesmo canal público, na semana passada, apelando aos "velhos" como ele que, se necessário, ofereçam "o ventilador ao homem que tem mulher e filhos".

"Ele sublinhou o essencial: em tempos de grandes desafios, incertezas, ansiedades, medos, angústias, aquilo a que nos devemos agarrar é aos princípios, aos valores, de cada um ou de cada uma, e aos valores coletivos que nos são comuns. E a nossa Constituição diz-nos quais são: a dignidade da pessoa humana, os seus direitos e deveres, a solidariedade e o respeito pelo outro, na sua diferença, em especial o outro mais pobre, necessitado, frágil, vulnerável", afirmou o Presidente da República.

Quanto ao combate à pandemia, o chefe de Estado voltou a sublinhar que não se pode facilitar na luta pela vida e pela saúde, que não só não está terminada como ainda tem pela frente semanas decisivas e meses importantes.

"Temos todos compreendido que não se trata de um combate por um grupo de risco, mas por toda a nossa sociedade. Temos resistido a pensar e sentir que bem podíamos fechar apenas protegendo os idosos e doentes mais vulneráveis e deixar o resto da sociedade levar uma vida normal, que seria tudo mais fácil e certo. Não seria", disse Marcelo.

Sem esquecer um agradecimento aos profissionais de saúde, carteiros, trabalhadores de infraestruturas de água, lixo, esgotos, eletricidade, gás, telecomunicações, transportes coletivos e pescadores, que não deixam o país parar, Marcelo reforça a necessidade de que a economia e a sociedade, lentamente, se normalizem.

"E vontade de vencer o surto atual até ao Verão. E se reaparecer mais esbatido no próximo inverno, até à primavera. E vencer o embate na sociedade e na economia durante uns anos, que não podem ser nem intermináveis, nem apenas e só, tapar buracos e não pensar no futuro a prazo. Para já, estamos a ganhar terreno na vida e na saúde. Mas mesmo aí há mais a fazer e mais a consolidar. É essa a tarefa deste mês de abril", acrescentou o Presidente.