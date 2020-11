"É o pior que existe na sociedade." Membros do PSD criticam acordo com Chega

Por Maria Miguel Cabo e Rita Carvalho Pereira* 10 Novembro, 2020 • 13:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nomes de relevo do PSD, como Miguel Poiares Maduro e José Eduardo Martins, não acreditam na "moderação" do Chega. A expressão utilizada por Rui Rio, como condição para um eventual acordo nacional entre o PSD e o partido de André Ventura, não faz sentido para estes social-democratas.

Ouvido esta manhã no Fórum TSF, o ex-ministro Poiares Maduro defendeu que, no caso de Chega, falar de moderação só pode ser possível se estivermos a falar de outro partido.

"Se o partido deixar de ser aquilo que é, se a identidade política for diferente, é um partido diferente. Essa questão não se coloca nesses termos. Para mim, o Chega é o que é hoje - e o que é hoje torna incompatível qualquer acordo do PSD com o Chega", declara.

Miguel Poiares Maduro afirma que não se pode falar de "moderação" em relação ao Chega que conhecemos 00:00 00:00

Miguel Poiares Maduro é um dos subscritores do texto "A clareza que defendemos", divulgado esta terça-feira no jornal Público.

Sem citar o Chega, o documento, subscrito por várias personalidades ligadas ao PSD, chama a atenção para a cooperação de partidos democráticos com partidos populistas, xenófobos e autocráticos.

Questionado, no Fórum TSF, sobre o acordo assinado entre o PSD e o partido de André Ventura nos Açores, Miguel Poiares Maduro considera que se trata de um erro.

"Compreendo a necessidade do PSD nacional respeitar a autonomia regional, desde que o conteúdo desse acordo não viole princípios do PSD, mas discordo dele. Discordo claramente dele e acho que é um erro que o PSD regional tenha feito esse acordo", afirma Poiares Maduro.

Poiares Maduro não concorda com o entendimento entre o PSD e o Chega 00:00 00:00

Também José Eduardo Martins, deputado e ex-secretário de Estado social-democrata, considera que o acordo nos Açores foi uma falha de estratégia.

"Custa-me dar um bocadinho de razão a[o socialista] Vasco Cordeiro, quando diz que isto devia ter passado, antes de mais, pela Assembleia Legislativa regional - porque, se isso tivesse acontecido, o PSD escusava de ter inaugurado este caminho do qual é muito difícil de regressar", repara José Eduardo Martins.

"Os valores pelos quais o Chega ganhou notoriedade - e pelos quais ganhou vantagem sobre o CDS, que é o nosso parceiro democrático tradicional à direita - são estribados nas ideias mais repugnantes. Isso tem um dano de imagem de que é muito difícil de recuperar", avisa.

José Eduardo Martins considera que as ideias do Chega são "repugnantes" 00:00 00:00

Para José Eduardo Martins, a democracia não pode recorrer ao pior que existe na sociedade.

"Temos muitos problemas com a governação do Partido Socialista? Com certeza que temos, mas a resposta do espaço não-socialista não pode ser andar para trás no tempo e procurar tirar vantagem do que de pior e mais divisionista existe na sociedade, como a xenofobia e o desrespeito pelas minorias. O PSD tem uma história de respeito pelas pessoas, pelas regras democráticas, pela convivência com uma democracia liberal", aponta.

O social-democrata considera que juntar-se ao Chega é "andar para trás" 00:00 00:00

*com Manuel Acácio