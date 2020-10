"É o que se deseja a qualquer pessoa doente." Marcelo e Costa deixam votos de melhoras a Trump

O primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Manuel de Almeida/Lusa

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, desejou as melhoras ao Presidente norte-americano, Donald Trump, que anunciou esta madrugada que está infetado com o novo coronavírus.

Questionado pela agência Lusa se contactou o chefe de Estado norte-americano após ter tido conhecimento do contágio, Marcelo Rebelo de Sousa informou que "já desejou as melhoras ao Presidente Donald Trump, tal como, de resto, já tinha feito em casos anteriores com outros dirigentes mundiais".

Também o primeiro-ministro português, António Costa, já disse desejar as melhoras do Presidente norte-americano.

"Desejo-lhe as melhoras, naturalmente. É o que se deseja a qualquer pessoa que está doente", declarou António Costa.

Falando à imprensa em Bruxelas, após uma cimeira extraordinária de líderes europeus dedicada a questões geopolíticas, o chefe de Governo assegurou que a infeção de Donald Trump não foi comentada pelos 27, embora esse seja um dos assuntos que está a marcar a atualidade.

Já questionado se a infeção de Donald Trump o poderá afetar numa altura de campanha eleitoral para as eleições presidenciais norte-americanas, António Costa rejeitou comentar.

"Não sou analista político, não vou entrar nessa especulação", adiantou.

Donald Trump anunciou esta madrugada na rede social Twitter que estava infetado com o novo coronavírus, assim como a sua mulher, Melania Trump.

"Melania e eu testamos positivo à Covid-19. Vamos iniciar imediatamente a quarentena e o processo de recuperação. Iremos ultrapassar isto juntos", escreveu.

O médico do Presidente norte-americano, Sean Conley, confirmou depois que os dois estão infetados e que tencionam permanecer dentro da Casa Branca durante a convalescença.

Mais tarde, o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, adiantou que o Presidente tem "sintomas ligeiros" de Covid-19, idênticos aos de uma gripe, mas sem especificar quais.

Donald Trump é recandidato à presidência dos Estados Unidos da América nas eleições presidenciais de 03 de novembro, com o apoio do Partido Republicano, e tem como adversário o democrata e antigo vice-presidente norte-americano Joe Biden, com quem teve o primeiro debate a meio desta semana.

A pandemia de Covid-19, doença provocada por um novo coronavírus detetado em dezembro do ano passado no centro da China, já fez mais de 200 mil mortos nos Estados Unidos da América.