É oficial: Rui Rio reeleito presidente do PSD com 52,43% dos votos

Rui Rio, presidente do PSD

Por Lusa 27 Novembro, 2021 • 23:50

Rui Rio foi reeleito este sábado presidente do PSD com 52,43% dos votos, numas eleições diretas que disputou com o eurodeputado Paulo Rangel, que alcançou 47,57% dos votos, foi anunciado.

Os resultados oficiais, mas ainda provisórios, foram anunciados na sede do PSD, em Lisboa, pelo presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do partido, Paulo Colaço.

De acordo com o dirigente social-democrata, do total de 46.664 inscritos, votaram 35.991 militantes. Rio alcançou 18.604 votos e Rangel 16.879, havendo ainda 189 votos nulos e 319 votos em branco.

Antes desta conferência de imprensa, Rui Rio já tinha feito o discurso de vitória e o eurodeputado Paulo Rangel reconhecido a derrota publicamente.