É preciso combater a visão de que "é preciso trabalhar até morrer"

Por Miguel Midões 19 Janeiro, 2021 • 23:47

João Ferreira terminou o dia de hoje em Vale de Vargo, no interior alentejano. Nesta aldeia do concelho de Serpa, o candidato apoiado pela CDU defendeu a devolução das freguesias extintas na última reorganização administrativa, criticou a visão que prevalece do aumento da idade da reforma e acabou a noite a visitar padeiros da região. Gente que trabalha e que não pode confinar. E foi aqui que conheceu Ana Maria Lameiras, uma idosa do PCP que veio a pé, à noite e ao frio, só para poder cumprimentar o candidato.

Esta idosa tem medo de o beijar, tal como está na fotografia que tem com Jerónimo de Sousa, pois agora, é arriscado. Ela que vai ser do PCP "até morrer", mas que bem viva explica porque gosta de João Ferreira. "Ele só é a favor dos trabalhadores e eu, como sou vítima dos tempos atrasados, nunca me esqueço do que ele diz", atira.

Quando questionada sobre o que gostava de lhe pedir, não sabia, mas "se ele não ganha as eleições", diz em jeito de ultimato. "Há gente que se deixa dormir, mas eu não vou atrás de conversas", garante.

Não vai atrás de conversas, mas a conversa de João Ferreira, no Alentejo, foi para Ana Lameiras ouvir. Numa região envelhecida, o candidato criticou a idade, cada vez mais tardia, da reforma. "É a visão de quase trabalhar até morrer. A vida é cada vez mais longa, a gente tem de aumentar a idade da reforma. Esta é a visão que hoje prevalece, a do aumento da idade da reforma, ora é preciso contrariar estas visões", defende o candidato a Belém.

"Mesmo que aumente a esperança média de vida, não tem que aumentar a idade reforma, esse é um sinal de avanço, de civilização, como é um sinal de retrocesso civilizacional pôr as pessoas a trabalhar até cada vez mais tarde", acrescenta. João Ferreira diz mesmo que se trata "das coisas mais indignas que há" e que se deve "encarar este enorme potencial" que tem esta parte da população e não como "um fardo que o país tem de carregar".

Em Vale de Vargo, Ana Lameiras não é fardo e tem a certeza que não se engana, pois quando o candidato a alertava para o facto de ser "o sétimo lugar no boletim, o segundo a contar de baixo" e para que tivesse cuidado ao votar, para não se enganar, recebeu como resposta viva: "alguma vez! Não sou mulher para me enganar".

Ainda em relação aos idosos, João Ferreira refere que se tem confundido proteção com isolamento: proteger sim, isolar significa perda de bem-estar físico e psíquico dos idosos.

João Ferreira apelou à devolução das freguesias extintas à população

No Alentejo, João Ferreira lembrou que existe na região o melhor porto de águas profundas da Europa, há até um aeroporto e existe potencial para a linha férrea, que está desaproveitada. Mas o tom subiu para pedir a devolução das freguesias extintas, como a de Vale de Vargo, "porque são elementos essenciais de ligação às populações e essenciais à própria democracia, são essenciais ao exercício da democracia, ao aproveitamento do potencial pleno do poder local democrático, que é importante também que tenha os meios necessários para fazer o seu trabalho, tanto as freguesias como as câmaras".

João Ferreira deixou claro que, no seu entender, é necessário criar esse "outro nível intermédio de organização do poder do Estado que é a regionalização, há tantos anos prevista, há tantos anos inscrita na Constituição e ainda por tornar uma realidade"

O candidato João Ferreira tem dedicado parte da sua campanha a ouvir aqueles que são imprescindíveis e que não podem parar... depois de trabalhadoras de supermercados, recolha de resíduos, restauração, agora foi a vez dos padeiros.