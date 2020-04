É "prematuro" especular sobre pico da pandemia. "Expectativas não geram confiança"

David Justino, vice-presidente do PSD © Paulo Alexandrino/Global Imagens

David Justino não concorda que o discurso político inclua uma expectativa sobre o pico da pandemia do novo coronavírus em Portugal. O vice-presidente do PSD acredita que "andar a especular sobre se vai ser em maio, princípios ou finais, se vai ser em junho ou se vai ser ainda em abril, acho que é prematuro".

O social-democrata reitera que "não tem sentido que isso possa ser incorporado no próprio discurso político, porque é criar expectativas boas ou más que depois não geram confiança entre a população".

Nos Almoços Grátis, da TSF, David Justino apelou a que haja "consciência" e que não se crie "muita ansiedade". E, no mesmo sentido, e como professor, o social-democrata acredita que o próximo período de aulas não vai acontecer com normalidade. "Estive a trabalhar com os meus colegas do meu departamento e já damos o terceiro período praticamente como perdido, porque mesmo que a situação possa inverter, este terceiro período está perdido e já estamos a trabalhar para saber se vamos fazer exames, se não vamos fazer exames", justificou.

'Apertar' com mais medidas

No momento de aumentar o período do estado de emergência, David Justino crê que são precisos "pequenos ajustamentos", lembrando que houve algumas detenções e que tem de se manter esse "nível".

"Não podemos voltar a desleixar quer o controlo das fronteiras aéreas, mantém-se fundamental, quer relativamente a alguma responsabilidade de pequenos grupos ou de um número reduzido de pessoas que entendem isto como uma coisa que vai passar e, portanto, não há que fazer nada e não há nada para contribuir", aponta.

Também Carlos César acredita que "podem ser acrescentadas mais medidas", principalmente pela possibilidade de se inverter o ciclo de abrandamento da curva de contágio. "Se voltássemos nestas semanas a uma vida normal ou se abrandássemos nas restrições, está tudo convencido que o número de casos voltaria a crescer perigosa e exponencialmente", acrescenta o presidente do PS.

* Entrevista de Anselmo Crespo