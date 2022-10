"É sempre mau." Mariana Vieira da Silva ataca posição do PSD sobre gasoduto ibérico

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Cátia Carmo 22 Outubro, 2022 • 23:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, já veio atacar a posição do PSD a propósito da assinatura do acordo para a construção do gasoduto ibérico e diz que com o PS no Governo Portugal não se menoriza.

"O PSD, desde 2015, ainda não percebeu que temos neste momento um Governo que defende o país de igual para igual junto da União Europeia e também junto dos nossos vizinhos europeus. Temos um acordo, elogiado pelos principais primeiros-ministros dos países europeus que destacam a importância que este acordo tem, não só para a Península Ibérica - e portanto também para Portugal -, mas também para a segurança energética de toda a Europa. O PSD, a única coisa que sabe dizer, é que quando não há acordo é mau e quando há é mau, é sempre mau. Este acordo é importantíssimo para Portugal e também para a União Europeia, por isso é um encontro de vontades entre Portugal, Espanha e os restantes países europeus, é isso que se espera de um país num momento difícil", sublinhou Mariana Vieira da Silva.

António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron decidiram na quinta-feira avançar com um "Corredor de Energia Verde", por mar, entre Barcelona e Marselha (BarMar) em detrimento de uma travessia pelos Pirenéus (MidCat).

O calendário, as fontes de financiamento e os custos relativos à execução do corredor verde BarMar serão debatidos num novo encontro a três em dezembro, em Alicante, Espanha.

De acordo com o texto acordado, a que a Lusa teve acesso, os ministros da Energia dos três países - que também estiveram presentes na reunião - irão começar imediatamente o trabalho preparatório para avançar com o BarMar e também sobre o reforço das interligações elétricas entre Espanha e França, "em ligação estreita com a Comissão Europeia".