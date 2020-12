É tempo de produzir resultados, diz António Costa no Eliseu

© EPA

Por Lígia Anjos, em Paris 16 Dezembro, 2020 • 13:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, encontra-se esta quarta-feira em Paris para um almoço de trabalho com o Presidente francês, Emmanuel Macron, com vista a preparar a presidência portuguesa da União Europeia.

"O último conselho europeu deu dois passos importantes: o acordo quanto ao quadro financeiro plurianual, a aprovação de recuperação e resiliência. Mas ainda o compromisso conjunto para redução de 55% das emissões dos gases com efeitos de estufa até 2030", adianta.

"É tempo de produzir resultados em três passos: na recuperação económica através de uma recuperação justa, verde e digital. Em segundo lugar quanto ao desenvolvimento do pilar social dos direitos sociais na União Europeia. Por fim, o terceiro ponto, o reforço da autonomia estratégica da Europa - de uma Europa aberta ao mundo", lembra António Costa.

Para alcançar estes pontos é preciso criar "um debate profundo sobre a política industrial, comercial e de concorrência", defende.

António Costa salientou ainda a importância da relação transatlântica com o compromisso do presidente eleito Joe Biden de regressar ao tratado de Paris. "Esperemos que o início da presidência de Joe Biden permita relançar uma nova dinâmica nas relações transatlânticas, que são tão importantes. O primeiro bom sinal é o compromisso do presidente eleito norte-americano em regressar ao Acordo de Paris", sublinhou o primeiro-ministro.

Quanto à relação franco-alemã como eixo da União Europeia, o primeiro-ministro elogiou a "energia, criatividade e ânimo do presidente Macron nos projectos da União Europeia. A França é um eixo fundamental da União Europeia e se queremos uma Europa forte temos de contar com a França a 100%".

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu que "a Europa deve continuar a proteger liberdades, garantir segurança, em relação à reforma de Schengen, mas também quanto às questões migratórias". O chefe de Estado francês defendeu "o reforço de uma união económica monetária forte, apesar das incertezas quanto ao Brexit".

António Costa encontra-se nesta altura num almoço de trabalho com o Presidente francês no Palácio do Eliseu. Este é o único ponto na agenda da visita do primeiro-ministro a França.