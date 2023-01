Miranda Sarmento rejeita "PSD fragilizado" com operação Vórtex. Saída de Pinto Moreira "foi articulada"

O presidente do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Joaquim Miranda Sarmento © Rodrigo Antunes/Lusa

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, não vai substituir Pinto Moreira na vice-presidência da bancada e assumirá ele próprio as funções de coordenação geral sobre a Comissão de Defesa. Já o nome do substituto para a liderança da comissão da revisão constitucional será escolhido "nos próximos dias".

Miranda Sarmento adianta que a decisão para a demissão de Joaquim Pinto Moreira foi articulada com a direção do partido e com o próprio deputado, no entanto refere que tudo ficou definido esta quinta-feira à tarde, enquanto Luís Montenegro, em entrevista à SIC Notícias, garantiu que a decisão era de terça-feira.

A notícia de que Pinto Moreira ia deixar a vice-presidência do grupo parlamentar social-democrata e a presidência da comissão parlamentar de revisão constitucional foi avançada esta quinta-feira por Luís Montenegro, e o líder parlamentar do PSD assegura que houve "total articulação" entre si, o líder do partido e Pinto Moreira. "Esta decisão foi tomada a três", reforça, explicando que o partido entendeu que devia ser o Montenegro a anunciá-la, uma vez que, "por coincidência", já tinha uma entrevista marcada.

Nas declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, no Parlamento, Miranda Sarmento recusa "especular" sobre decisões da justiça e afirma que, para já, não há nenhum nome para substituir Pinto Moreira. Quanto à comissão parlamentar de revisão constitucional, "há duas deputadas vice-presidentes que podem, em impedimento do presidente ou na sua ausência, substituí-lo", portanto o trabalho da comissão não será afetado, assegura.

Lembra ainda que Pinto Moreira aceita o levantamento da imunidade, se isso for exigido, - "nem podia ser de outra forma" -, mas será preciso esperar pelo decorrer do processo para saber se há "outras consequências".

"Tiramos ilações sobre o facto do deputado Pinto Moreira ter sido investigado, ter tido o seu computador e telefone apreendidos, e entendemos que não tinha condições, politicamente, para não ser vice-presidente do grupo parlamentar social-democrata e presidente da comissão parlamentar de revisão constitucional. Foi apenas e só isso que concluímos."

"Se houver pedido de levantamento da imunidade parlamentar avaliaremos o conteúdo formal e substantivo desse pedido e tomaremos outras ilações políticas que, a seu tempo, se verão quais." Joaquim Miranda Sarmento destaca ainda a "estima pessoal" que mantém pelo antigo autarca Espinho, esperando que "tudo se resolva a bem".

Questionado se Pinto Moreira pode voltar a integrar a direção da bancada social-democrata, Miranda Sarmento assegura: "Se tudo se resolver a bem conto muito com ele porque é um dos melhores deputados que nós temos."

Nem o partido nem o deputado ficam fragilizados, considera, até porque "até ao momento não foi acusado de nada, indiciado de nada. Foi apenas investigado". A decisão de abandonar funções foi apenas motivada "por uma questão de seriedade e ética".

"Não há qualquer comparação nem sequer com o autarca de Espinho que está detido. Não vale misturar os casos e achar que é tudo igual", disse.

Joaquim Pinto Moreira deixou esta quinta-feira a vice-presidência do grupo parlamentar social-democrata e a presidência da comissão parlamentar de revisão constitucional após ter sido alvo de buscas domiciliárias no âmbito da operação Vórtex.