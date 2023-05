"É uma ilusão achar-se que se pode ter poder sem ter responsabilidade"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © António Pedro Santos/Lusa

A cerimónia serviu para homenagear a Federação Portuguesa de Andebol, mas Marcelo Rebelo de Sousa não deixou de fazer uma comparação entre o desporto, a economia e a política do país, enviando recados para o Governo. A poucas horas de João Galamba se sentar na comissão parlamentar de inquérito, Marcelo avisa que "é uma ilusão achar que se pode ter poder sem responsabilidade".

A comissão parlamentar de inquérito à TAP tem marcado o dia-a-dia dos portugueses e, depois de Frederico Pinheiro e de Eugénia Correia, é a vez de João Galamba prestar esclarecimentos aos deputados. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os atletas da seleção nacional de andebol em cadeira de rodas, mas nem o assunto do momento passou ao lado do discurso.

"É uma ilusão achar que se pode ser importante sem pagar um preço. Que se pode ter poder, sem ter responsabilidade. Isso não existe", avisa.

Marcelo Rebelo de Sousa queria a demissão de João Galamba, recusada pelo primeiro-ministro, já que na ótica do Presidente da República, "um ministro é responsável por tudo o que se passa no ministério", incluindo pelas ações de um assessor ou adjunto.

Agora, o Presidente defende que "o prestígio das instituições é o mais importante" e "tudo o resto depende disso". E os resultados do passado são insignificantes se, no presente, o Governo não apresentar estabilidade.

"Há altos e baixos. Os ciclos não são iguais. Há um ciclo no andebol favorável, noutras modalidades já tivemos ciclos melhores. Os ciclos não são simultâneos. Isso passa-se em tudo no país: os números da economia são ótimos e depois temos problemas que não são tão ótimos", acrescenta.

E a função do Governo, avisa o Presidente, é apresentar bons resultados na economia e não divergir da estabilidade política.

"É preciso que um ciclo suba para que o outro suba e, às vezes, quando um está a subir começa o outro a descer. Os números bons da economia subiram, chegam às pessoas, durante um tempo estão com as pessoas e os ciclos coincidem. Depois, as pessoas ainda estão a sentir um ciclo positivo, no entanto, qualquer coisa lá fora ou cá dentro faz com que o ciclo geral não seja tão bom", diz.

Do ciclo geral em Portugal, nesta altura, surgem dúvidas quanto à atuação dos Serviços de Informações e Segurança (SIS) na recuperação do computador do antigo adjunto de João Galamba, assim como na atuação do ministro.

O Presidente da República avisa, mais uma vez, que não há margem para erros: "Todos os jogos são mata-mata". "Se ganha é uma coisa, se perde é outra coisa. Acumula vitórias, mas se falta uma, deixa de ser isso", diz.