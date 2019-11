"É uma postura política na qual não me revejo." Miguel Dias abandona o Livre

Miguel Dias foi candidato do Livre pelo círculo de Setúbal nas últimas legislativas © Reprodução Livre

Miguel Dias, o candidato do Livre pelo círculo de Setúbal nas últimas legislativas, anunciou que vai abandonar o partido. O ex-candidato afirmou que não se revê "na forma e postura política" adotada pelos representantes do partido nos últimos tempos.

"Não foi uma decisão fácil nem leviana. É emocionalmente complexa a decisão de abandonar o LIVRE, partido que ajudei a fundar e ao qual dediquei seis anos da minha vida", comunicou Miguel Dias, numa publicação feita na sua página de Twitter.

O ex-candidato do Livre fez questão de esclarecer que a saída não está relacionada com "os valores ideológicos e as ideias" do partido, que afirma continuar a partilhar, mas com uma "forma e postura política" na qual não se revê.

"Por saber que muitos e muitas de vocês me ligam ao LIVRE achei importante fazer este anúncio", sublinhou Miguel Dias. "É um dia triste para mim."

Em declarações à TSF, o Grupo de Contacto (direção) do Livre lamenta a saída de Miguel Dias, mas diz encarar com naturalidade a situação.

"Ficamos com alguma pena que o Miguel decida desvincular-se do Livre, mas é uma decisão pessoal", afirmou Pedro Nunes Rodrigues, porta-voz da direção do Livre.

"O grupo de contacto pode apenas agradecer ao Miguel toda a dedicação que deu nos últimos seis anos ao Livre. Foi uma das pessoas mais importantes na dinamização do núcleo do Livre em Setúbal", acrescentou o porta-voz.

Pedro Nunes Rodrigues, porta-voz do Livre, agradeceu o contributo que Miguel Dias deu ao partido 00:00 00:00

A direção do Livre recusa-se, no entanto, a confirmar se a saída de Miguel Dias está relacionada com as recentes polémicas em que o partido tem estado envolvido.

"É natural que as pessoas se desvinculem do partido, é a vida política de um partido. Não podemos exigir que qualquer membro permaneça no partido para sempre", garantiu Pedro Nunes Rodrigues. "Não vamos continuar a alimentar polémicas, portanto, não vamos comentar qualquer caso que seja considerado uma polémica."

A direção do Livre não quer alimentar mais polémicas 00:00 00:00

Miguel Dias nasceu em Lisboa, em 1975, mas vive no Montijo, distrito de Setúbal. É licenciado em Geografia Física e Planeamento Regional e Local, mas exerce a atividade profissional de empregado bancário, pertencendo à Comissão de Trabalhadores da CGD, de acordo com a biografia publicada no site do Livre.

Desempenhou várias funções na estrutura do Livre, foi o candidato do partido pelo círculo eleitoral de Setúbal, nas últimas legislativas e afirma-se como um "ativista por convicção".