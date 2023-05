No Dia da Europa, Marisa Matias esteve à conversa com a TSF em direto a partir do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Por Nuno Domingues com Carolina Rico 09 Mai, 2023 • 09:29

Marisa Matias diz que Bruxelas está a planear um regresso às medidas de austeridade. Em declarações na emissão especial do Dia da Europa da TSF no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a eurodeputada do Bloco de Esquerda lamenta que economia imponha mais leis do que a politica social.

O Pacto de Estabilidade e Crescimento e as regras da governação económica foram suspensos durante a pandemia e também agora o deviam ser, defende Marisa Matias, "quando estamos a viver uma crise inflacionária enorme, quando as pessoas veem o aumento das taxas de juro, quando veem o aumento dos preços e não conseguem sequer alimentar-se ou ter o seu cabaz de bens essenciais garantidos".

"Com a revisão permanente e sistemática dos orçamentos, com o impedir de investimento, impedir as ajudas estatais, etc, tudo isso nos coloca numa situação em que a parte económica sobredetermina a política, sobredetermina a agenda social e não creio que seja num bom sentido."

A eurodeputada bloquista lembra que "a crise inflacionaria e a subida das taxas de juro afetam todos os países da União Europeia, mas não todos da mesma forma" e apela a uma "verdadeira política de cooperação, entre iguais", sem existam países com mais poder enquanto "outros não tem grande coisa a dizer".

