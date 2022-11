Eduardo Cabrita fora da fase final para cargo de diretor da Frontex

Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna © Maria João Gala/Global Imagens

Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna, não está entre os três candidatos da fase final de escolha para o cargo de diretor-executivo da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), avança a Rádio Renascença.

A candidatura individual de Eduardo Cabrita foi apresentada em julho e, nos últimos meses, esteve numa lista de seis nomes. Agora, a lista reduziu-se para três e o nome do antigo ministro não é um deles.

Fonte próxima do processo não identificada pela mesma rádio afirma que o "fraco empenho da diplomacia portuguesa" pode ter tido influência em todo o processo de seleção e promoção da candidatura, sendo que a "prevalência da dimensão securitária" na Europa também não terá ajudado Eduardo Cabrita. Agora, segundo a mesma fonte, a escolha da Comissão Europeia deve cair sobre alguém com um perfil mais operacional e mais ligado à segurança em vez de um perfil mais político, como é o do ex-ministro.