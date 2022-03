Educação é "o maior ganho do 25 de Abril a longo prazo"

© Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 23 Março, 2022 • 11:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O músico Pedro Abrunhosa destaca à TSF, no dia em que Portugal atinge os 17.500 dias em democracia, a educação como o "maior ganho do 25 de Abril a longo prazo".

Com impactos "em todas as vertentes, da economia à mobilidade social", Abrunhosa assinala que durante o período de 17.499 dias em que o país viveu sob uma ditadura, a educação era "limitada, cara, esparsa, reduzida e mal financiada". Por contraste, "quer no Ensino Superior, quer no Básico, quer no Secundário, a democratização trouxe um boom" .

Ouça o testemunho de Pedro Abrunhosa. 00:00 00:00

Ainda assim, Portugal continua a "pagar a fatura de 48 anos de estagnação", dado que, defende podia hoje em dia ter "uma investigação científica e académica mais avançada, com resultados para todos nós".

"Não a temos porque o 25 de Abril deu-se, para todos os efeitos e neste campo, há pouco tempo", sublinha.

As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 começam esta quarta-feira com uma sessão solene em que serão condecorados militares da "revolução dos cravos" e na quinta-feira evoca-se a crise académica de 1962. Prolongam-se até dezembro de 2026, quando se assinalar meio século das primeiras eleições autárquicas realizadas em Portugal.

LEIA AQUI TUDO SOBRE OS 17.500 DIAS VIVIDOS EM DEMOCRACIA