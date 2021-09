Eleições, bazuca, apoios às novas gerações e ensino superior nas preocupações de António Costa

O secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, durante a apresentação do candidato do partido à Câmara Municipal de Viseu © Nuno André Ferreira/Lusa

Em pré-campanha para as próximas eleições, o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, insiste que os autarcas "serão peças fundamentais na execução do plano de recuperação e resiliência".

"Esses recursos [da bazuca] têm uma janela de oportunidade de serem investidos, e bem investidos, muito curta. Todos os compromissos financeiros têm de ser assumidos nos próximos três anos e tudo tem de estar executado nos próximos seis e, portanto, temos de ter gente que seja capaz de fazer, que tenha a energia, a criatividade, a imaginação, a determinação de agarrar os projetos e de os concretizar efetivamente", defendeu, na última noite, em Viseu.

Na opinião do também primeiro-ministro, é igualmente necessário mobilizar toda a sociedade, tudo com o objetivo de ajudar o país a desenvolver-se, até porque Portugal nunca teve tantos recursos para o fazer.

Para além da execução da bazuca e do novo quadro comunitário, o desafio demográfico é outro enorme desafio, nas palavras de António Costa.

"É fundamental apoiar e criar todas as condições para que as novas gerações tenham todas as oportunidades de se desenvolverem plenamente no nosso país, isso significa habitação acessível, combater a precariedade no trabalho, salários dignos, conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional", sustentou, defendendo também mais incentivos para trazer quem emigrou.

"É por isso que vamos alargar, tornar mais automático, melhorar, programas como o Regressar ou o IRS Jovem, de forma a apoiar e a que as novas famílias tenham maior rendimento líquido disponível", afirmou.

De passagem pelo interior do país, António Costa defendeu que o país mudou com o alargamento do ensino superior a mais localidades, falando mesmo "numa revolução silenciosa" que começou a ser feita quando foi eleito.

"Há uma revolução silenciosa que se tem vindo a fazer, mas que transforma profundamente o país. Em 2015, quando chegámos ao Governo, havia oferta de ensino superior em 40 concelhos, neste momento essa oferta já existe em 134 localidades. Trinta por cento dos municípios já têm oferta de ensino superior, e grande parte dessa oferta é nas regiões do interior", disse.

António Costa argumentou que a ampliação da rede de ensino superior ajudou a desenvolver os territórios e a levar mais pessoas para as universidades e politécnicos.

"É muito importante que isto aconteça, em primeiro lugar, para o desenvolvimento dos territórios e, em segundo lugar, para podermos ter melhores condições para continuar a aumentar a democratização do acesso ao ensino superior", referiu, salientando que quer que o país continue a ter "a geração mais qualificada que alguma vez" teve.

No comício que encerrou o dia em Viseu, António Costa falou ainda numa campanha das autárquicas difícil por causa da pandemia e apelou aos socialistas para se mobilizarem para uma grande vitória do partido nas eleições de 26 de setembro.