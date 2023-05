Eleições europeias. Portugueses vão poder votar "em mobilidade" e uma semana mais cedo

O secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes © António Pedro Santos/Lusa

Os portugueses vão poder votar nas eleições europeias em mobilidade e uma semana mais cedo do que o resto da Europa. O modelo de votação foi adiantado à TSF por Tiago Antunes, secretário de Estado dos Assuntos Europeus.

As eleições europeias estão previstas para dia 9 de junho do próximo ano. Uma data que tem sido criticada pelos partidos políticos portugueses por ser na véspera do Dia de Portugal. Não sendo possível encontrar uma data alternativa, o secretário de Estado revela que soluções vão ser adotadas.

"Corremos o risco de vir a ter as eleições para o ano no dia 9 de junho, véspera de um feriado, do 10 de junho. É uma data bastante inconveniente por razões óbvias e, portanto, temos de estudar alternativas ou mecanismos de potenciar a participação eleitoral. Desde logo, por exemplo, como já aconteceu nos últimos atos eleitorais, a votação em mobilidade, antecipada, no domingo anterior. As pessoas poderem votar ou no dia 9 ou no domingo anterior, em qualquer local do país onde se encontrem, à sua escolha. Isso é algo que será uma realidade para tornar mais fácil, mais cómodo e potenciar a participação no ato eleitoral", explicou à TSF, em Estrasburgo, Tiago Antunes.

O secretário de Estado dos Assuntos Europeus mostra-se ainda otimista quanto à revisão das regras europeias para a governação económica.

"As propostas da Comissão vão num bom sentido, de conferir maior flexibilidade, maior ajustamento à realidade específica de cada estado-membro e uma maior intervenção e poder de cada estado-membro na definição dos seus programas de ajustamento macroeconómico. Acreditamos que isso são tendências da proposta da Comissão que vão num bom sentido e é importante não retomarmos as regras anteriores, que eram excessivamente rígidas e que hoje em dia, face à evolução das economias europeias e resposta que tiveram à crise da Covid, já estariam desajustadas. Que possamos até ao final do ano acordar aqui, no Parlamento Europeu e no Conselho da União Europeia, novas regras que melhorem a forma de governação económica da União Europeia", acrescentou o secretário de Estado.