Eleições no PSD. Moreira da Silva insiste em debates, Montenegro diz já não ter agenda

Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro estão na corrida à liderança do PSD © Maria João Gala/Global Imagens

Por Lusa 17 Maio, 2022 • 15:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato à liderança do PSD Jorge Moreira da Silva desafiou, esta terça-feira, o adversário interno Luís Montenegro a esclarecer se aceita ou não debates na comunicação social, com a candidatura do antigo líder parlamentar a dizer já não ter agenda.

Numa publicação na rede social Twitter, Moreira da Silva insistiu no apelo à realização de debates que já tinha lançado na segunda-feira, numa declaração escrita lida pelo seu coordenador de campanha na sede nacional, uma vez que o candidato se encontra em confinamento por ter testado positivo à Covid-19.

"Nas últimas semanas aceitei vários convites que me foram dirigidos pela comunicação social para debater com Luís Montenegro. A sua candidatura continua sem responder. Desafio-o a esclarecer se aceita ou não debater comigo. Os militantes do PSD merecem esta discussão de ideias", refere o antigo vice-presidente do PSD, no Twitter.

Contactada pela Lusa, fonte da candidatura de Luís Montenegro disse já ter informado os órgãos de comunicação social que tinham pedido os debates que já não tem agenda para os mesmos na próxima semana.

De acordo com a candidatura do antigo líder parlamentar do PSD, chegou a estar agendado para quinta-feira um debate na TVI/CNN, que consideraram, entretanto, inviávlontenegroel devido ao confinamento de Moreira da Silva, já tendo a mesma data sido preenchida com uma iniciativa em Viana do Castelo.

Na próxima semana, de acordo com a mesma fonte, todos os dias estão preenchidos com sessões com militantes pelo país, não havendo disponibilidade de agenda para realizar debates.

Na segunda-feira, na declaração lida na sede, Moreira da Silva, que informou ter testado positivo no domingo à Covid-19, referiu que na "quinta-feira, se tudo correr normalmente" já voltará a estar em contacto direto com os militantes.

As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se a 28 de maio.