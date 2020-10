Eleições nos Açores. Afluência às urnas era de 32,68% às 16h00 locais

Ao todo, são 13 as forças políticas que se candidatam © António Araújo/Lusa

A afluência às urnas nas eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores situava-se, às 16h00 locais (17h00 em Lisboa) em 32,68%, numa altura em que tinham votado 74 512 eleitores.

Nestas eleições regionais dos Açores estão inscritos 227 999 eleitores. Ao todo, são 13 as forças políticas que se candidatam aos 57 lugares da Assembleia Legislativa Regional: PS, PSD, CDS-PP, BE, CDU, PPM, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega, Aliança, MPT e PCTP/MRPP.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

Estão inscritos para votar 228 999 eleitores.O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.