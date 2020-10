Eleições nos Açores. Primeiro deputado eleito foi o socialista José Ávila

As legislativas dos Açores decorreram com 13 forças políticas candidatas © Eduardo Costa/Lusa

O primeiro deputado eleito este domingo para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores foi José Manuel Gregório Ávila, do PS, pelo círculo da Graciosa, de acordo com os resultados provisórios da Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP).

Às 20h50, quando estavam apuradas 56 das 156 freguesias, o PS liderava a votação com 43,01% dos votos, seguido pelo PSD, com 31,57%.

O CDS-PP estava com 7,53% dos votos e o Chega, que se estreia nestas eleições, com 4,51%. Em quinto lugar estava o PPM, com 2,96% dos votos, seguido pelo BE, com 2,84%, e pela CDU, com 1,57%.

O PAN surgia em oitavo lugar, com 1,19% dos votos, e a Iniciativa Liberal, que concorre pela primeira vez às regionais dos Açores, tinha 0,66%.

O Livre tinha 0,21% dos votos, o MPT 0,14%, a Aliança (que também se estreia nas regionais dos Açores) 0,13% e o PCTP/MRPP 0,04%.

Para que o PS conquiste a sexta maioria absoluta consecutiva nas eleições regionais dos Açores tem de conseguir pelo menos 29 dos 59 deputados do parlamento açoriano.

As legislativas dos Açores decorreram com 13 forças políticas candidatas aos 57 lugares da Assembleia Legislativa Regional: PS, PSD, CDS-PP, BE, CDU, PPM, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega, Aliança, MPT e PCTP/MRPP. Estavam inscritos para votar 228 999 eleitores.

No total, são dez os círculos eleitorais - um por cada ilha açoriana mais o círculo de compensação. Apenas seis das forças concorrem por todos os círculos: PS, PSD, CDS, BE, CDU (PCP/PEV) e PPM, todas as que já têm assento no atual parlamento regional.

A única coligação que vai a votos, além da CDU, é no Corvo, onde CDS e PPM apresentam uma candidatura conjunta. Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996. Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores e presidente do Governo Regional desde as legislativas regionais de 2012, após a saída de Carlos César, que esteve 16 anos no poder, apresenta-se de novo a votos para tentar um terceiro e último mandato como chefe do executivo.