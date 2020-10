Eleições nos Açores. PS com cinco deputados, PSD com quatro e CDS com um na Terceira

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos © António Araújo/Lusa

O PS elegeu este domingo cinco deputados na ilha Terceira, o PPD-PSD quatro e o CDS-PP um nas legislativas regionais dos Açores, segundo dados oficiais.

De acordo com a Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP), o Partido Socialista obteve 41,29% dos votos na Terceira, elegendo cinco deputados, o PPD/PSD obteve 28,45%, conseguindo quatro mandatos, e o CDS-PP, com 9,47%, obteve um mandato.

O PS elegeu Sérgio Humberto Rocha Ávila, Tiago Alexandre Santos Lopes, Andreia Martins Cardoso Costa, Rodolfo Paulo Lourenço Franca e Berto José Branco Messias.

O PPD/PSD elegeu na Terceira António Lima Cardoso Ventura, Rui Miguel Mendes Espínola, Vânia Marisa Ferreira e Paulo Duarte Gomes.

Pelo CDS-PP foi eleito Artur Manuel Leal de Lima. A taxa de abstenção neste círculo foi de 53,03%, tendo votado 24 701 dos 52.584 eleitores inscritos.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.