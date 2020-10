Eleições nos Açores. PS elege dois deputados e PPD/PSD obtém um mandato em Santa Maria

O PS elegeu Bárbara Pereira Chaves e João Vasco Pereira Costa

O PS elegeu este domingo dois deputados regionais na ilha de Santa Maria e o PSD um, tal como nas eleições legislativas açorianas de 2016, embora tenham obtido resultados percentuais abaixo em comparação com há quatro anos, segundo dados oficiais.

De acordo com a Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP), o Partido Socialista obteve 43,09% dos votos, elegendo dois mandatos, e o PPD/PSD obteve 23,27%, conseguindo o outro mandato disponível.

O PS elegeu Bárbara Pereira Chaves e João Vasco Pereira Costa e o PPD/PSD Elisa Lima de Sousa. Apesar de terem obtido os mesmo mandatos, ambos os partidos desceram nos resultados em Santa Maria em relação às legislativas de 2016, ano em que o PS tinha obtido 50,23% dos votos e o PPD/PSD 29,08%.

O PPM foi a terceira força política, com 12,60%, seguido do BE, com 11,55%. O PCP-PEV obteve 1,84%, o Chega 1,38%, o CDS-PP 1,21% e o MPT 0,42%.

A taxa de abstenção neste círculo foi de 55,78%, tendo votado 3013 dos 5402 eleitores inscritos. Foram ainda registados 2,85% de votos em branco e 0,92% de votos nulos.

Pelo círculo da ilha de Santa Maria candidataram-se oito forças políticas: O MPT - Movimento Partido da Terra, o Chega, o BE, o PS, o CDS-PP, o PPD/PSD, o PCP-PEV e o Partido Popular Monárquico (PPM).

A ilha tem o concelho de Vila do Porto, com cinco freguesias: Vila do Porto, S. Pedro, Santa Bárbara, Almagreira e Santo Espírito.

Nestas eleições regionais dos Açores estavam inscritos 228 999 eleitores. Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.

Freguesias: 5

Total de Mandatos: 3

Inscritos: 5.402

Votantes: 2.389

Abstenção: 3.013 (55,78%)

Brancos: 68 votos (2,85%)

Nulos: 22 votos (0,92%)

Votos:

PS: 1.050 votos (43,95%) - 2 mandatos

PPD/PSD: 556 votos (23,27%) - 1 mandato

PPM: 301 votos (12,60%)

BE: 276 votos (11,55%)

PCP-PEV: 44 votos (1,84%)

CHEGA: 33 votos (1,38%)

CDS-PP: 29 votos (1,21%)

MPT: 10 votos (0,42%)