Eleições nos Açores. Urnas encerraram às 19h00 no arquipélago

Concorreram ao sufrágio 13 forças política © António Araújo/Lusa

Por Lusa 25 Outubro, 2020 • 20:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As urnas para as eleições legislativas regionais dos Açores encerraram este domingo às 19h00 locais (20h00 em Lisboa).

Estavam inscritos para votar um total de 228 999 eleitores. Concorreram ao sufrágio 13 forças políticas, que disputaram os 57 lugares na Assembleia Legislativa do arquipélago.

Nas eleições regionais açorianas existe um círculo por cada uma das nove ilhas e um círculo regional de compensação, reunindo este os votos que não forem aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

De acordo com os resultados das eleições, o Representante da República nomeia depois o presidente do Governo Regional que, por sua vez, propõe os membros do executivo.