Eleições presidenciais poderão ter voto porta a porta e custo muito maior para o Estado

O Governo e as autarquias já estão a delinear uma estratégia para as eleições presidenciais de janeiro. A novidade, decorrente do atual quadro pandémico, é a inclusão da hipótese do voto porta a porta para os votantes que se encontram em confinamento obrigatório. Serão ainda criadas mesas em cada município para quem necessitar de votar antecipadamente, noticia esta quinta-feira o Jornal de Notícias.

Ouvido pela TSF, João Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, não dá as alterações como definitivas. "Estão em análise dois projetos, um apresentado pelo PSD e outro pelo PS", para favorecer a "maior mobilidade", com "possibilidade também de haver voto porta a porta", explica. "Ainda está tudo em fase de projetos-lei, ainda não é seguro que será aprovado."

Qualquer pessoa pode requerer o voto antecipado mas, até aqui, havia apenas uma mesa de voto por capital do distrito. Este aumento provocará um incremento das despesas para o Estado. A Comissão Nacional de Eleições posiciona-se a favor das alterações, visto que mitigam a discriminação dos cidadãos dadas as "suas condições de mobilidade".

Serão ainda criados grupos de, no mínimo, três pessoas para transportar os boletins ao domicílio dos que se mantêm confinados. Estes eleitores votarão na presença dos elementos responsáveis, entregarão os boletins, que serão então selados. Poderão ainda ser nomeados delegados para monitorizar o sufrágio. O Jornal de Notícias adianta que a Associação Nacional de Municípios defende o alargamento dos prazos para o voto antecipado - que agora é de 14 a 10 dias antes do ato eleitoral -, já que a procura pode disparar.

Ouça a explicação da jornalista Beatriz Morais Martins.

Antero Luís, secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, já se encontrou com a Associação Nacional de Municípios e com a associação nacional que representa as freguesias de forma a planear as Presidenciais, mas espera-se uma nova reunião ainda este mês.

Quem votar nos locais habituais deve ser portador de caneta própria, apesar de serem reservadas algumas esferográficas para quem não as possuir. Nesse caso, a desinfeção das mãos deverá ser suficiente para impossibilitar contágios.

Outra das preocupações do Executivo e das autarquias prende-se com os locais com mais eleitores e cujo espaço não permita o distanciamento ou a criação de circuitos próprios. A solução encontrada é reduzir o número de eleitores por mesa de voto. Da reunião entre a Tutela e as autarquias, saiu ainda uma sugestão de optar por locais amplos para instalação de secções, como é o caso de pavilhões desportivos, ou a escolha de tendas para a criação de circuitos distintos.

O PS e o PSD querem distribuir por assembleias de voto um limite de mil votantes, em contraste com os 1500 que configuram na lei.

* Atualizada às 11h43

