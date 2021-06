Eleito 1.º português para o cargo de secretário-geral da União Internacional de Juventudes Socialistas

"Nesta presidência, destacamos a Europa social como o grande pilar da Europa que queremos" © Artur Machado/Global Imagens

Bruno Gonçalves é o primeiro português a ocupar o cargo de secretário-geral da União Internacional de Juventudes Socialistas. Foi eleito para o lugar aos 24 anos, e não tem dúvidas de que a União Europeia tem de recuperar os valores que estiveram na base da sua fundação.

Em declarações à TSF, o socialista destacou a presidência portuguesa do Conselho Europeu, virada para os valores sociais. "Carregamos connosco sempre este fado de sermos altamente críticos, mas é preciso relembrar que, nesta presidência, destacamos a Europa social como o grande pilar da Europa que queremos", salientou.

"Quando falamos de uma Europa social, falamos de uma Europa para todos, uma Europa que não deixa ninguém para trás e uma Europa que combate aquilo que é preciso; que combate a pobreza, que combate as desigualdades sociais, que promove até para os mais jovens uma educação para todos, seja ela digital ou não digital."

Ouça os objetivos traçados por Bruno Gonçalves. 00:00 00:00

Bruno Gonçalves quer restaurar "uma Europa de oportunidades", e explica-o: "É este sentimento que levou à fundação da União Europeia que nós temos de recuperar."

Uma das prioridades do novo secretário-geral da União Internacional de Juventudes Socialistas será a adaptação digital. "É óbvio que a juventude socialista, todas as juventudes socialistas a nível mundial têm de integrar esta adaptação digital nos seus programas."

Citando o coordenador global da Progressive Alliance, Bruno Gonçalves garante que as pessoas devem ter mais medo da estupidez humana do que da inteligência mundial. Faz parte das prioridades do português eleito regular a utilização de dados e discutir as bases éticas antes de inserir mais um algoritmo que "invada a privacidade" das pessoas.