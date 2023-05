No Dia da Europa, Nuno Melo esteve à conversa com a TSF em direto a partir do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Por Nuno Domingues com Carolina Rico 09 Mai, 2023 • 11:24

Nuno Melo considera que "o pior sinal no projeto europeu é a ascensão dos extremismos". Em declarações na emissão especial de Dia da Europa da TSF no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o eurodeputado do CDS responsabiliza, em parte, os maiores partidos no poder.

"Os povos já não aceitam escândalos que foram desvalorizados pelos principais partidos ao longo do tempo, como a corrupção, e acabam por apostar no insólito, mesmo que o insólito tenha como consequência a possibilidade de destruir o que devia ser caro - democracia e o projeto europeu."

Nuno Melo nota que "partidos dados como de 'sempre" numa espécie de rotativismo, têm agora resultados "residuais" nas urnas, perdendo votos para movimentos "sem ideias estruturais" apesar da muita "gritaria", o que acarreta "grandes riscos para a democracia".

"O CDS é barreira para esses extremismos", destaca o eurodeputado centrista. "Um partido democrático, estruturante e fundador da democracia em Portugal", lembra.

