Elementos das mesas de voto de Lisboa vão ser testados à Covid-19

A Câmara Municipal de Lisboa vai disponibilizar, no sábado, testes rápidos à Covid-19 aos 2.500 elementos que estarão presentes nas mesas eleitorais do município, mas o processo "é voluntário", anunciou esta sexta-feira o presidente da autarquia, Fernando Medina.

"Todas as pessoas inscritas para as mesas eleitorais, do concelho de Lisboa, podem deslocar-se amanhã [sábado] à junta de freguesia onde estão inscritas para poderem fazer um teste rápido à Covid-19", escreveu o presidente da câmara na rede social Twitter.

Fonte oficial do gabinete de Fernando Medina (PS) disse ainda à Lusa que "as pessoas estão a ser notificadas hoje, por e-mail", salientando que o "processo é voluntário e não obrigatório".

As eleições presidenciais, que se realizam em plena pandemia de Covid-19 em Portugal, estão marcadas para domingo e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral termina hoje, com o país a viver sob medidas restritivas devido à pandemia. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.920 pessoas dos 609.136 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

